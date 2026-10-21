Mexico News Daily：墨西哥经济9月增长3.7%

据Mexico News Daily报道，墨西哥国家统计机构INEGI发布的经季节性调整的初步数据显示，2026年9月，墨西哥经济较上年同月增长3.7%。这是自年初以来最高的同比增速。

9月的数据高于7月的3.3%增速，也高于此前对8月经济增长3.2%的估计。按月计算，墨西哥经济9月增长0.1%，而INEGI此前估计8月增长0.5%。

服务业和工业增长

包括服务业在内的第三产业9月同比增长4%，8月为3.7%。涵盖制造业、建筑业、采矿业和电力生产的第二产业增长3.6%，与一个月前持平。

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INEGI没有发布第一产业的初步数据。9月的最终数据预计将于11月底公布，因此当前估计可能会被修订。

第三季度估计

Banco Base经济分析主管加布里埃拉·西列尔表示，2026年第三季度的数据可能显示，墨西哥国内生产总值较上一季度增长0.99%，同比增长3.04%。第一季度，经济同比增长0.4%；第二季度同比增长1.9%。

2025年全年，墨西哥国内生产总值增长0.8%。本月早些时候，国际货币基金组织将墨西哥2026年经济增长预测从1.2%上调至1.5%。

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