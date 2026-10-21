Экономика Мексики в сентябре выросла на 3,7% — Mexico News Daily

Экономика Мексики в сентябре 2026 года выросла на 3,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Это самый высокий годовой темп роста с начала года, свидетельствуют предварительные сезонно скорректированные данные национального статистического агентства INEGI, о которых сообщает Mexico News Daily.

Сентябрьский показатель превысил рост на 3,3% в июле и предыдущую оценку увеличения экономики на 3,2% в августе. В месячном выражении экономика в сентябре выросла на 0,1%, тогда как INEGI оценивал прирост в августе в 0,5%.

Рост услуг и промышленности

Третичный сектор, к которому относятся услуги, в сентябре увеличился на 4% в годовом выражении после 3,7% в августе. Вторичный сектор, охватывающий производство, строительство, добывающую промышленность и выработку электроэнергии, вырос на 3,6% — столько же, как месяцем ранее.

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Предварительные данные по первичному сектору INEGI не опубликовал. Окончательные показатели за сентябрь должны быть опубликованы в конце ноября, поэтому текущие оценки могут быть пересмотрены.

Оценка третьего квартала

Директор по экономическому анализу Banco Base Габриэла Силлер предположила, что данные за третий квартал 2026 года могут зафиксировать рост ВВП Мексики на 0,99% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,04% в годовом выражении. В первом квартале экономика выросла на 0,4% в годовом выражении, во втором — на 1,9%.

По итогам 2025 года ВВП Мексики вырос на 0,8%. Ранее в этом месяце Международный валютный фонд повысил прогноз роста мексиканской экономики в 2026 году с 1,2% до 1,5%.

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