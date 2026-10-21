Gospodarka Meksyku wzrosła we wrześniu o 3,7% — Mexico News Daily

Gospodarka Meksyku wzrosła we wrześniu 2026 roku o 3,7% w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku. Było to najwyższe roczne tempo wzrostu od początku roku, wynika ze wstępnych danych skorygowanych sezonowo krajowej agencji statystycznej INEGI, o których informuje Mexico News Daily.

Wrześniowy wynik przewyższył wzrost o 3,3% w lipcu oraz wcześniejszy szacunek wzrostu gospodarki o 3,2% w sierpniu. W ujęciu miesięcznym gospodarka wzrosła we wrześniu o 0,1%, podczas gdy INEGI szacował wzrost w sierpniu na 0,5%.

Wzrost usług i przemysłu

Sektor usługowy, obejmujący usługi, wzrósł we wrześniu o 4% rok do roku po wzroście o 3,7% w sierpniu. Sektor wtórny, obejmujący produkcję, budownictwo, górnictwo i wytwarzanie energii elektrycznej, wzrósł o 3,6% — tyle samo co miesiąc wcześniej.

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INEGI nie opublikował wstępnych danych dotyczących sektora pierwotnego. Ostateczne dane za wrzesień mają zostać opublikowane pod koniec listopada, dlatego obecne szacunki mogą zostać zrewidowane.

Szacunek za trzeci kwartał

Gabriela Siller, dyrektorka ds. analizy ekonomicznej w Banco Base, zasugerowała, że dane za trzeci kwartał 2026 roku mogą wykazać wzrost PKB Meksyku o 0,99% w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 3,04% rok do roku. W pierwszym kwartale gospodarka wzrosła o 0,4% rok do roku, a w drugim — o 1,9%.

W całym 2025 roku PKB Meksyku wzrósł o 0,8%. Wcześniej w tym miesiącu Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę wzrostu meksykańskiej gospodarki w 2026 roku z 1,2% do 1,5%.

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