Prezydent USA Donald Trump wycofał się z groźby zakazania sprzedaży samolotów kanadyjskiej firmy Bombardier w Stanach Zjednoczonych, informuje CBC. Na wiecu wyborczym na przedmieściach Wichita w stanie Kansas powiedział, że zmienił swoje nastawienie do producenta odrzutowców biznesowych, gdy dowiedział się o obecności firmy i miejscach pracy w USA.

Miejsca pracy w USA

Trump zaznaczył, że Bombardier zatrudnia 1,5 tys. osób w rejonie Wichita. W tym mieście znajduje się dział obronny firmy. Łącznie producent ma około 3,5 tys. pracowników w USA — w zakładach w Kansas, Teksasie, Kalifornii i innych stanach.

Według prezydenta do zmiany stanowiska przekonała go rozmowa telefoniczna z republikańskim senatorem z Kansas Rogerem Marshallem. We wrześniu Trump mówił, że firmie nie będzie wolno sprzedawać samolotów na rynku amerykańskim, jeśli nie przeniesie produkcji do USA.

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Inwestycje i dostawcy

We wrześniu Bombardier poinformował, że co roku płaci ponad 2,5 mld dolarów amerykańskich około 2,8 tys. amerykańskich dostawców w 47 stanach. Według szacunków firmy wydatki te pośrednio wspierają dziesiątki tysięcy miejsc pracy.

W ubiegłym tygodniu producent otworzył w Wichita centrum szkoleniowe do kształcenia techników i mechaników. Jest to część inwestycji w lokalny zakład o wartości 50 mln dolarów amerykańskich. Bombardier prowadzi końcowy montaż biznes-jetów Challenger i Global w Kanadzie, a jednocześnie ponad połowa jego przychodów pochodzi od klientów z USA.

Według analityków większość samolotów Bombardiera ma co najmniej 40% amerykańskich komponentów. We wtorek akcje spółki wzrosły o około 4,5% i zamknęły się na poziomie 325,32 dolarów amerykańskich.

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