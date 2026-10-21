特朗普撤回禁止庞巴迪飞机在美国销售的威胁——CBC

据CBC报道，美国总统唐纳德·特朗普撤回了禁止加拿大公司庞巴迪飞机在美国销售的威胁。在堪萨斯州威奇托市郊的一场竞选集会上，他表示，在得知该公司在美国的业务存在及其提供的就业岗位后，他改变了对这家公务机制造商的态度。

美国的就业岗位

特朗普指出，庞巴迪在威奇托地区雇佣了1500人。该公司的防务部门设在这座城市。该制造商在美国共有约3500名员工，分布在堪萨斯州、得克萨斯州、加利福尼亚州和其他州的设施中。

总统表示，来自堪萨斯州的共和党参议员罗杰·马歇尔的一通电话说服他改变了立场。特朗普9月曾表示，如果该公司不将生产转移到美国，就不会被允许在美国市场销售飞机。

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投资与供应商

庞巴迪9月表示，其每年向47个州约2800家美国供应商支付超过25亿美元。该公司估计，这些支出间接支持了数以万计的就业岗位。

上周，这家制造商在威奇托开设了一座培训中心，用于培训技术人员和机械师。这是对当地设施进行的5000万美元投资的一部分。庞巴迪在加拿大完成挑战者和环球公务机的最终组装，同时其超过一半的收入来自美国客户。

分析人士表示，大多数庞巴迪飞机至少有40%的零部件来自美国。周二，该公司股价上涨约4.5%，收于325.32美元。

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