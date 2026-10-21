Трамп відмовився від погрози заборонити продаж літаків Bombardier у США — CBC

Президент США Дональд Трамп відмовився від погрози заборонити продаж літаків канадської компанії Bombardier у Сполучених Штатах, повідомляє CBC. На передвиборчому мітингу в передмісті Вічити, штат Канзас, він заявив, що змінив ставлення до виробника бізнес-джетів, дізнавшись про присутність компанії та її робочі місця у США.

Робочі місця у США

Трамп зазначив, що Bombardier працевлаштовує 1,5 тисячі людей у районі Вічити. У цьому місті базується оборонний підрозділ компанії. Загалом виробник має близько 3,5 тисячі працівників у США — на підприємствах у Канзасі, Техасі, Каліфорнії та інших штатах.

За словами президента, змінити позицію його переконав телефонний дзвінок сенатора-республіканця від Канзасу Роджера Маршалла. У вересні Трамп заявляв, що компанії не дозволять продавати літаки на американському ринку, якщо вона не перенесе виробництво до США.

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Інвестиції та постачальники

Bombardier у вересні повідомила, що щороку сплачує понад 2,5 млрд доларів США приблизно 2,8 тисячі американських постачальників у 47 штатах. За оцінкою компанії, ці витрати непрямо підтримують десятки тисяч робочих місць.

Минулого тижня виробник відкрив у Вічиті навчальний центр для підготовки техніків і механіків. Це частина інвестицій у місцевий майданчик обсягом 50 млн доларів США. Остаточне складання бізнес-джетів Challenger і Global Bombardier здійснює в Канаді, водночас понад половину її доходів надходить від американських клієнтів.

За даними аналітиків, більшість літаків Bombardier мають щонайменше 40% американських комплектуючих. У вівторок акції компанії зросли приблизно на 4,5% і закрилися на рівні 325,32 долара США.

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