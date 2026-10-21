Президент США Дональд Трамп отказался от угрозы запретить продажу самолетов канадской компании Bombardier в Соединенных Штатах, сообщает CBC. На предвыборном митинге в пригороде Уичито, штат Канзас, он заявил, что изменил отношение к производителю бизнес-джетов, узнав о присутствии компании и ее рабочих местах в США.

Рабочие места в США

Трамп отметил, что Bombardier трудоустраивает 1,5 тысячи человек в районе Уичито. В этом городе базируется оборонное подразделение компании. В целом производитель имеет около 3,5 тысячи сотрудников в США — на предприятиях в Канзасе, Техасе, Калифорнии и других штатах.

По словам президента, изменить позицию его убедил телефонный звонок сенатора-республиканца от Канзаса Роджера Маршалла. В сентябре Трамп заявлял, что компании не разрешат продавать самолеты на американском рынке, если она не перенесет производство в США.

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Инвестиции и поставщики

В сентябре Bombardier сообщила, что ежегодно выплачивает более 2,5 млрд долларов США примерно 2,8 тысячи американских поставщиков в 47 штатах. По оценке компании, эти расходы косвенно поддерживают десятки тысяч рабочих мест.

На прошлой неделе производитель открыл в Уичито учебный центр для подготовки техников и механиков. Это часть инвестиций в местную площадку объемом 50 млн долларов США. Bombardier осуществляет окончательную сборку бизнес-джетов Challenger и Global в Канаде, при этом более половины ее доходов поступает от американских клиентов.

По данным аналитиков, большинство самолетов Bombardier имеют не менее 40% американских комплектующих. Во вторник акции компании выросли примерно на 4,5% и закрылись на уровне 325,32 доллара США.

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