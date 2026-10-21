Eksport Japonii wzrósł we wrześniu o 16,7% w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku. Było to poniżej oczekiwań rynkowych, poinformowało CNBC.

Oczekiwania analityków

Analitycy ankietowani przez Reuters prognozowali wzrost japońskiego eksportu o 20,1% rok do roku. Faktyczny wynik był niższy od prognozy o 3,4 punktu procentowego.

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Szczegóły publikacji

CNBC określiło rozbieżność między wynikiem a prognozą jako znaczącą i oznaczyło materiał jako wiadomość pilną. Medium zaznaczyło, że informacje mogą zostać zaktualizowane. CNBC opublikowało materiał 20 października 2026 roku.

Materiałowi towarzyszy archiwalne zdjęcie techników w pomieszczeniu czystym zakładu Renesas Technology Corp. w Ibaraki, wykonane w czerwcu 2004 roku. W podpisie pod zdjęciem Renesas nazwano pierwszą na świecie firmą, która produkowała wyroby półprzewodnikowe z wafli 300-milimetrowych. Zdjęcie wykonał Koichi Kamoshida dla Getty Images Entertainment.

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