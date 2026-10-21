Экспорт Японии в сентябре вырос на 16,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Это оказалось ниже рыночных ожиданий, сообщает CNBC.

Ожидания аналитиков

Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали рост японского экспорта на 20,1% в годовом выражении. Фактический показатель отстал от прогноза на 3,4 процентного пункта.

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Детали публикации

CNBC назвало расхождение между результатом и прогнозом значительным и обозначило материал как срочное сообщение. Издание отметило, что информация может быть обновлена. CNBC опубликовало материал 20 октября 2026 года.

Материал сопровождается архивной фотографией техников в чистой комнате предприятия Renesas Technology Corp. в Ибараки, сделанной в июне 2004 года. В подписи к фото Renesas названа первой компанией в мире, производившей полупроводниковую продукцию из 300-миллиметровых пластин. Фото сделал Коичи Камошида для Getty Images Entertainment.

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