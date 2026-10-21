В Кении в порт Ламу прибыло второе судно с оборудованием для строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Dangote East Africa Petroleum Refinery and Petrochemicals SEZ. Судно MV Great Prosperity, прибывшее из Китая, доставило в порт Ламу в Килилане 154 единицы тяжелой строительной техники, сообщает Nation Kenya.

Генеральный менеджер порта Ламу капитан Абдулазиз Мзее назвал прибытие судна важным событием для региональной торговли и морского бизнеса. По его словам, в порт должны поступать новые партии техники для строительства предприятия. Часть оборудования также доставляют автотранспортом из Момбасы, куда грузы ранее доставляли другие суда.

Вторая партия оборудования

Администрация транспортного коридора Ламу—Южный Судан—Эфиопия подтвердила прибытие груза. В ведомстве заявили, что каждая такая поставка укрепляет позиции Кении как торгового и логистического узла Восточной Африки.

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Предыдущая партия оборудования прибыла в Ламу 26 сентября 2026 года на судне MV Da Yang Bai. Тогда было доставлено 2 930,295 метрической тонны строительной техники и материалов.

Параметры проекта

Церемония начала строительства комплекса стоимостью 2 трлн шиллингов состоялась 30 сентября в Килилане с участием президента Кении Уильяма Руто, еще четырех глав государств и нигерийского промышленника Алико Данготе. Проектная мощность будущего завода составляет 700 тыс. баррелей в сутки.

Комплекс также должен включать электростанцию мощностью около 1 000 мегаватт, производство удобрений и нефтехимические установки. Алико Данготе заявил, что строительство продлится примерно 40 месяцев, а начало работы предприятия запланировано на начало 2030 года. Согласно оценке проекта, во время строительства и эксплуатации будет создано около 60 тыс. рабочих мест.

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