在肯尼亚，第二艘载有用于建设Dangote East Africa Petroleum Refinery and Petrochemicals SEZ炼油和石化综合体设备的船只已抵达拉穆港。从中国抵达的MV Great Prosperity号向基利拉纳的拉穆港运送了154台重型建筑设备，Nation Kenya报道。

拉穆港总经理阿卜杜勒阿齐兹·姆泽耶船长称，该船抵达是地区贸易和海事商业的重要事件。他表示，为建设该设施，新的设备批次将运抵港口。部分设备也正从蒙巴萨通过公路运送，此前其他船只曾将货物运抵蒙巴萨。

第二批设备

拉穆—南苏丹—埃塞俄比亚运输走廊管理局确认了该批货物的到达。该机构表示，每一批此类交付都在巩固肯尼亚作为东非贸易和物流枢纽的地位。

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上一批设备于2026年9月26日由MV Da Yang Bai号运抵拉穆。当时共运送了2,930.295公吨建筑设备和材料。

项目参数

这座价值2万亿先令的综合体开工仪式于9月30日在基利拉纳举行，肯尼亚总统威廉·鲁托、另外四位国家元首以及尼日利亚实业家阿里科·丹格特出席。未来工厂的设计产能为每日70万桶。

该综合体还将包括一座装机容量约1,000兆瓦的发电站、化肥生产设施和石化装置。阿里科·丹格特表示，建设将持续约40个月，该企业计划于2030年初开始运营。根据项目估算，建设和运营期间将创造约6万个就业岗位。

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