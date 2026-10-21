Do portu Lamu w Kenii przypłynął drugi statek ze sprzętem do budowy kompleksu rafineryjno-petrochemicznego Dangote East Africa Petroleum Refinery and Petrochemicals SEZ. Statek MV Great Prosperity, który przypłynął z Chin, dostarczył do portu Lamu w Kililanie 154 sztuki ciężkiego sprzętu budowlanego, podaje Nation Kenya.

Dyrektor generalny portu Lamu, kapitan Abdulaziz Mzee, nazwał przybycie statku ważnym wydarzeniem dla handlu regionalnego i biznesu morskiego. Jak zaznaczył, do portu mają trafiać kolejne partie sprzętu na potrzeby budowy zakładu. Część wyposażenia jest również transportowana drogą lądową z Mombasy, dokąd ładunki wcześniej dostarczały inne statki.

Druga partia sprzętu

Zarząd Korytarza Transportowego Lamu–Sudan Południowy–Etiopia potwierdził przybycie ładunku. Instytucja oświadczyła, że każda taka dostawa wzmacnia pozycję Kenii jako centrum handlowego i logistycznego Afryki Wschodniej.

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Poprzednia partia sprzętu dotarła do Lamu 26 września 2026 roku na statku MV Da Yang Bai. Wówczas dostarczono 2 930,295 ton metrycznych sprzętu budowlanego i materiałów.

Parametry projektu

Uroczystość rozpoczęcia budowy kompleksu o wartości 2 bln szylingów odbyła się 30 września w Kililanie z udziałem prezydenta Kenii Williama Ruto, czterech innych głów państw oraz nigeryjskiego przemysłowca Aliko Dangote. Projektowana wydajność przyszłego zakładu wynosi 700 tys. baryłek dziennie.

Kompleks ma również obejmować elektrownię o mocy około 1 000 megawatów, produkcję nawozów i instalacje petrochemiczne. Aliko Dangote oświadczył, że budowa potrwa około 40 miesięcy, a rozpoczęcie działalności zakładu zaplanowano na początek 2030 roku. Według szacunków projektu podczas budowy i eksploatacji powstanie około 60 tys. miejsc pracy.

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