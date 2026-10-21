Експорт Японії у вересні зріс на 16,7% і не виправдав прогноз — CNBC

Експорт Японії у вересні зріс на 16,7% порівняно з тим самим місяцем попереднього року. Це нижче за ринкові очікування, повідомляє CNBC.

Очікування аналітиків

Аналітики, опитані Reuters, прогнозували зростання японського експорту на 20,1% у річному вимірі. Фактичний показник відстав від прогнозу на 3,4 відсоткового пункту.

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Деталі публікації

CNBC назвав розбіжність між результатом і прогнозом значною та позначив матеріал як термінове повідомлення. Видання зазначило, що інформацію можуть оновити. CNBC опублікувало матеріал 20 жовтня 2026 року.

Матеріал супроводжує архівна фотографія техніків у чистій кімнаті підприємства Renesas Technology Corp. в Ібаракі, зроблена в червні 2004 року. У підписі до фото Renesas названо першою компанією у світі, що виробляла напівпровідникову продукцію з 300-міліметрових пластин. Фото зробив Коічі Камошіда для Getty Images Entertainment.

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