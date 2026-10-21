W Chinach część najbogatszych obywateli zaczęła likwidować zagraniczne trusty, sprzedawać akcje, a w niektórych przypadkach zmieniać obywatelstwo przed terminem deklarowania dochodów uzyskanych za granicą. Jak informuje The Japan Times, powołując się na doradców majątkowych, prawników i inne poinformowane źródła.

Pod koniec lipca Pekin wyznaczył 22 października 2026 roku jako ostateczny termin deklarowania dochodów z zagranicznych trustów. Taki dochód podlega podatkowi w wysokości 20%. Według źródeł gazety organy podatkowe zintensyfikowały również gromadzenie informacji o zamożnych osobach, a w niektórych prowincjach i miastach utworzono specjalne grupy do wykrywania niezapłaconych podatków od dochodów zagranicznych.

Kogo może dotyczyć podatek

Według Oscara Liu, dyrektora generalnego JLT Legacy Group, nowe środki mogą najbardziej wpłynąć na założycieli chińskich firm, których akcje są notowane w Hongkongu i Stanach Zjednoczonych. Wielu z nich sprzedawało akcje za pośrednictwem trustów w okresie wysokich wycen spółek w latach 2014–2020. Liu oszacował potencjalne zobowiązania podatkowe w jednym przypadku na kwoty od kilku milionów juanów do setek milionów, a nawet miliardów juanów.

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Boston Consulting Group szacuje wartość zagranicznego majątku Chin na około 1,7 bln dolarów. W ostatnich latach zagraniczne trusty były wykorzystywane przez dużych akcjonariuszy chińskich spółek z zagranicznym notowaniem do przechowywania aktywów poza krajem.

Sprzedaż aktywów i niejasne zasady

Nieoczekiwany wymóg podatkowy zmusił część właścicieli aktywów do poszukiwania środków na jego zapłatę. Według informacji gazety family office miliardera z branży technologicznej sprzedaje około połowy portfela akcji. Według prywatnego bankiera międzynarodowego banku, banki również udzielają prywatnym klientom kredytów na spłatę zobowiązań podatkowych pod zastaw akcji ich spółek.

Jednocześnie prawnicy i doradcy wskazują na niejasność niektórych przepisów, w szczególności kogo dokładnie obejmują, czy mogą mieć zastosowanie do minionych okresów oraz za jaki okres może zostać naliczony podatek od dywidend lub sprzedaży akcji. Zobowiązania podatkowe są powiązane z tym, czy główne interesy gospodarcze podatnika znajdują się w Chinach, a zdaniem prawników kryterium to dopuszcza różne interpretacje.

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