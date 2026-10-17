В США медианное чистое состояние домохозяйств, возглавляемых людьми в возрасте 75 лет и старше, в 2022–2025 годах выросло на 38% с учетом инфляции. В то же время у домохозяйств, глава которых моложе 35 лет, этот показатель уменьшился на 23%, сообщает Fortune со ссылкой на анализ Ника Маджулли, основанный на данных последнего Исследования потребительских финансов Федеральной резервной системы.

Медианное чистое состояние старшей группы выросло с 366 288 до 504 600 долларов в ценах 2025 года. В самой молодой группе оно, напротив, снизилось с 42 725 до 32 820 долларов. Таким образом, домохозяйства с главой в возрасте 75 лет и старше имели примерно в 15 раз больше состояния, чем домохозяйства с главой моложе 35 лет, тогда как тремя годами ранее разрыв составлял около девяти раз.

Общий рост скрыл возрастной разрыв

Для всех американских семей медианное чистое состояние после корректировки на инфляцию выросло лишь на 2% — до 215 900 долларов. По оценке директора по данным Ritholtz Wealth Management Ника Маджулли, ни одна другая возрастная группа не зафиксировала изменения медианного состояния более чем на 6% в любую сторону.

Американцы в возрасте 55 лет и старше сейчас владеют примерно 140 трлн долларов, или около тремя четвертями совокупного чистого состояния страны. Такой вывод содержится в анализе Bank of America Institute, на который ссылается издание.

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Жилье и инвестиции

Маджулли связывает разрыв со структурой активов. У старших домохозяйств была более высокая доля имущества в жилье и финансовых инвестициях, стоимость которых росла. Молодые американцы чаще не владели жильем и имели большую долю активов в автомобилях, стоимость которых снижалась.

Доля владельцев жилья среди домохозяйств с главой моложе 35 лет сократилась с 38,5% в 2022 году до 35,6% в 2025 году. Падение состояния этой группы произошло после резкого прироста в период пандемии: примерно с 18 тыс. долларов в 2019 году до почти 43 тыс. долларов в 2022 году. Даже после сокращения их медианное чистое состояние осталось выше, чем до пандемии.

Исследование не отслеживает одни и те же домохозяйства в разные годы. В категорию от 75 лет также вошли более состоятельные представители поколения беби-бумеров, которые перешли в нее между опросами. Сравнение домохозяйств в возрасте от 72 лет в 2022 году с группой от 75 лет в 2025 году показало меньший, но все равно существенный рост — на 21%.

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