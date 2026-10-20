Salesforce приобретёт Braze за 5,66 млрд долларов — Channel NewsAsia

20 октября Salesforce заявила о намерении приобрести платформу взаимодействия с клиентами Braze примерно за 5,66 млрд долларов. Об этом сообщает Channel NewsAsia, указывая Reuters в качестве источника информации.

Условия сделки

Согласно договорённости, акционеры Braze класса A получат денежную выплату в размере 47,50 доллара за каждую акцию. Сделка предусматривает именно денежный расчёт с владельцами акций этого класса.

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Срок завершения

Salesforce рассчитывает завершить приобретение в своём 2028 финансовом году. Для закрытия сделки необходимо одобрение акционеров Braze и регулирующих органов, поэтому объявленная сделка ещё не завершена.

Реакция рынка

После сообщения акции Salesforce на предрыночных торгах снизились на 2,6%. В источнике Salesforce описывается как платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, тогда как Braze работает в сфере взаимодействия компаний с клиентами.

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