Salesforce przejmie Braze za 5,66 mld dolarów — Channel NewsAsia
20 października Salesforce poinformował o zamiarze przejęcia platformy angażowania klientów Braze za około 5,66 mld dolarów. Channel NewsAsia podało tę informację, wskazując Reuters jako źródło informacji.
Warunki transakcji
Zgodnie z porozumieniem akcjonariusze Braze klasy A otrzymają wypłatę gotówkową w wysokości 47,50 dolara za każdą akcję. Umowa przewiduje rozliczenie wyłącznie w gotówce z posiadaczami akcji tej klasy.
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Termin zakończenia
Salesforce spodziewa się sfinalizować przejęcie w swoim roku fiskalnym 2028. Do zamknięcia transakcji konieczna jest zgoda akcjonariuszy Braze oraz organów regulacyjnych, dlatego ogłoszona umowa nie została jeszcze sfinalizowana.
Reakcja rynku
Po komunikacie akcje Salesforce spadły o 2,6% w handlu przed otwarciem rynku. W źródle Salesforce opisano jako platformę do zarządzania relacjami z klientami, podczas gdy Braze działa w obszarze angażowania klientów przez firmy.