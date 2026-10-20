Salesforce придбає Braze за 5,66 млрд доларів — Channel NewsAsia

20 жовтня Salesforce заявила про намір придбати платформу для взаємодії з клієнтами Braze приблизно за 5,66 млрд доларів. Про це повідомляє Channel NewsAsia, яке зазначає Reuters джерелом інформації.

Умови угоди

За умовами домовленості акціонери Braze класу A отримають готівкову виплату в розмірі 47,50 долара за кожну акцію. Угода передбачає саме грошовий розрахунок із власниками акцій цього класу.

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Строк завершення

Salesforce очікує завершити придбання у своєму 2028 фінансовому році. Для закриття операції необхідне схвалення акціонерів Braze та регуляторів, тому оголошена угода ще не завершена.

Реакція ринку

Після повідомлення акції Salesforce на передринкових торгах знизилися на 2,6%. У джерелі Salesforce описано як платформу для управління взаємовідносинами з клієнтами, тоді як Braze працює у сфері взаємодії компаній із клієнтами.

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