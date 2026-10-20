Акции южнокорейского облачного провайдера Elice Group упали более чем на 30% в ходе дебюта на рынке. Это усилило негативные настроения в отношении компаний, предоставляющих вычислительные мощности для систем искусственного интеллекта, сообщает CNBC.

Давление на американские технологические акции

Падение Elice Group также отразилось на предрыночных торгах акциями американских технологических компаний. По состоянию на 8:08 по восточному времени США бумаги CoreWeave дешевели на 4%. Акции Nebius и Iren теряли около 5%, а Vertiv — 2%.

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CNBC отмечает, что Elice Group сравнивали с американской компанией CoreWeave, работающей в сфере облачных вычислений. Инвесторы все осторожнее оценивают поставщиков мощностей, ориентированных на ИИ, из-за опасений относительно избытка вычислительной инфраструктуры.

Оценка HSBC

Аналитик HSBC Абхишек Шукла в записке от понедельника заявил, что проблемы CoreWeave, имеющей значительную долговую нагрузку, не исчезают. По его оценке, трудности на долговом рынке и более умеренный рост доходов от больших языковых моделей усиливают структурные риски для таких облачных компаний. HSBC рекомендует сокращать позиции в акциях CoreWeave и установил целевую цену на уровне 39 долларов, что предполагает потенциальное снижение на 36,5%.

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