Akcje południowokoreańskiego dostawcy usług chmurowych Elice Group spadły o ponad 30% podczas debiutu giełdowego. Pogłębiło to negatywne nastroje wobec firm zapewniających moce obliczeniowe dla systemów sztucznej inteligencji, poinformowało CNBC.

Presja na amerykańskie akcje technologiczne

Spadek Elice Group odbił się także na handlu przedsesyjnym akcjami amerykańskich firm technologicznych. Według stanu na 8:08 czasu wschodniego USA akcje CoreWeave traciły 4%. Akcje Nebius i Iren spadały o około 5%, a Vertiv — o 2%.

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CNBC zauważa, że Elice Group porównywano z amerykańską firmą CoreWeave, działającą w sektorze chmury obliczeniowej. Inwestorzy coraz ostrożniej oceniają dostawców mocy skoncentrowanych na AI z powodu obaw o nadmiar infrastruktury obliczeniowej.

Ocena HSBC

Analityk HSBC Abhishek Shukla w nocie z poniedziałku stwierdził, że problemy CoreWeave, która ma znaczne zadłużenie, nie znikają. Jego zdaniem trudności na rynku długu oraz bardziej umiarkowany wzrost przychodów z dużych modeli językowych zwiększają ryzyka strukturalne dla takich firm chmurowych. HSBC zaleca redukcję pozycji w akcjach CoreWeave i wyznaczył cenę docelową na poziomie 39 dolarów, co oznacza potencjalny spadek o 36,5%.

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