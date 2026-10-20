Производитель чипов Qualcomm планирует сократить рабочие места по всему миру после ежегодной оценки сотрудников. Уведомления работникам, которых затронет это решение, должны начать рассылать в ноябре, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на служебную записку, с которой ознакомилось Reuters.

Сокращения после оценки

Генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон назвал предстоящий процесс сокращениями, сосредоточенными на результативности. По его словам, компания стремится усилить культуру высокой эффективности и реагировать на ситуации, когда сотрудники стабильно не оправдывали ожиданий.

В записке не указано количество должностей, которые планируется сократить. Reuters не смогло сразу установить масштаб предстоящих увольнений, а Qualcomm не предоставила немедленного комментария в ответ на запрос агентства.

Приоритеты бизнеса

По состоянию на сентябрь 2025 года в Qualcomm работали около 52 тысяч сотрудников по всему миру, большинство из которых трудились полный рабочий день. Финансовый год компании обычно заканчивается в конце сентября.

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Компания является одним из крупнейших производителей чипов для смартфонов. В этом году она столкнулась со спадом продаж потребительской электроники, а рост цен на память оказывал давление на спрос на ключевых рынках.

В отчете в конце июля Qualcomm прогнозировала квартальную прибыль ниже ожиданий и заявляла, что выручка от продукции Apple будет сокращаться быстрее, чем ожидалось ранее. В то же время компания рассчитывает, что к 2027 финансовому году большая часть продаж ее чипов будет приходиться на направления за пределами смартфонов, в частности на рынок дата-центров для искусственного интеллекта.

Амон отметил, что при принятии решений будут учитываться бизнес-приоритеты, организационные потребности, навыки и экспертиза сотрудников.

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