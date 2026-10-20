GM превысила ожидания и сузила прогноз на 2026 год — CNBC

В США автомобильная компания General Motors превысила ожидания Уолл-стрит по итогам третьего квартала, сузила прогноз прибыли на весь 2026 год и повысила прогноз скорректированного свободного денежного потока автомобильного подразделения.

Об этом сообщает CNBC. Перед публикацией отчетности средний прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, предполагал скорректированную прибыль GM в размере $3,63 на акцию и выручку в $48,70 млрд.

Ожидания рынка

Ожидаемый объем выручки был почти на уровне третьего квартала 2025 года, когда General Motors получила $48,59 млрд. Чистая прибыль, приходившаяся на акционеров, тогда составила $1,3 млрд, а скорректированная прибыль на акцию — $2,80.

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Инвесторы также следили за возможными сигналами относительно планов компании на 2027 год на фоне опасений по поводу замедления продаж и роста стоимости сырья. Аналитики Уолл-стрит по-разному оценивали вероятность пересмотра прогноза GM, который компания неоднократно повышала в течение года.

Предыдущий прогноз

После отчета за второй квартал GM прогнозировала скорректированную прибыль до вычета процентов и налогов в диапазоне от $14 млрд до $16 млрд. Компания также ожидала скорректированную прибыль на акцию от $12 до $14, а скорректированный свободный денежный поток автомобильного подразделения — от $9,5 млрд до $11,5 млрд.

Среди других вопросов, за которыми следили инвесторы, были запуск обновленных полноразмерных пикапов, улучшение гарантийного обслуживания и развитие программных и сервисных операций GM.

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