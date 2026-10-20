GM przebił oczekiwania i zawęził prognozę na 2026 rok — CNBC

W USA koncern motoryzacyjny General Motors przebił oczekiwania Wall Street za trzeci kwartał, zawęził prognozę zysków na cały 2026 rok oraz podwyższył prognozę skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych działu motoryzacyjnego.

Poinformowała o tym CNBC. Przed publikacją wyników średnia prognoza analityków ankietowanych przez LSEG zakładała skorygowany zysk GM na poziomie 3,63 dolara na akcję oraz przychody w wysokości 48,70 mld dolarów.

Oczekiwania rynku

Oczekiwane przychody były niemal na poziomie trzeciego kwartału 2025 roku, kiedy General Motors uzyskał 48,59 mld dolarów. Zysk netto przypadający akcjonariuszom wyniósł wówczas 1,3 mld dolarów, a skorygowany zysk na akcję — 2,80 dolara.

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Inwestorzy obserwowali również możliwe sygnały dotyczące planów spółki na 2027 rok w obliczu obaw o spowolnienie sprzedaży i wzrost kosztów surowców. Analitycy Wall Street różnie oceniali prawdopodobieństwo rewizji prognozy GM, którą spółka wielokrotnie podwyższała w ciągu roku.

Poprzednia prognoza

Po raporcie za drugi kwartał GM prognozował skorygowany zysk przed odsetkami i podatkami w przedziale od 14 mld do 16 mld dolarów. Spółka oczekiwała również skorygowanego zysku na akcję w przedziale od 12 do 14 dolarów oraz skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych działu motoryzacyjnego od 9,5 mld do 11,5 mld dolarów.

Wśród innych kwestii obserwowanych przez inwestorów były wprowadzenie na rynek zmodernizowanych pełnowymiarowych pickupów, poprawa obsługi gwarancyjnej oraz rozwój działalności GM w zakresie oprogramowania i usług.

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