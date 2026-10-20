GM перевищила очікування і звузила прогноз на 2026 рік — CNBC

У США автомобільна компанія General Motors перевищила очікування Волл-стріт за підсумками третього кварталу, звузила прогноз прибутків на весь 2026 рік та підвищила прогноз скоригованого вільного грошового потоку автомобільного підрозділу.

Про це повідомляє CNBC. Перед оприлюдненням звітності середній прогноз аналітиків, опитуваних LSEG, передбачав скоригований прибуток GM у $3,63 на акцію та виручку $48,70 млрд.

Очікування ринку

Очікуваний обсяг виручки був майже на рівні третього кварталу 2025 року, коли General Motors отримала $48,59 млрд. Чистий прибуток, що припадав на акціонерів, тоді становив $1,3 млрд, а скоригований прибуток на акцію — $2,80.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інвестори також стежили за можливими сигналами щодо планів компанії на 2027 рік на тлі побоювань щодо уповільнення продажів і зростання вартості сировини. Аналітики Волл-стріт по-різному оцінювали ймовірність перегляду прогнозу GM, який компанія протягом року неодноразово підвищувала.

Попередній прогноз

Після звіту за другий квартал GM прогнозувала скоригований прибуток до вирахування відсотків і податків у межах від $14 млрд до $16 млрд. Компанія також очікувала скоригований прибуток на акцію від $12 до $14, а скоригований вільний грошовий потік автомобільного підрозділу — від $9,5 млрд до $11,5 млрд.

Серед інших питань, за якими стежили інвестори, були запуск оновлених повнорозмірних пікапів, поліпшення гарантійного обслуговування та розвиток програмних і сервісних операцій GM.

Читай нас у