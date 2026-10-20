Від дискусій до спільних рішень: конференція «Ведення агробізнесу в Україні» пройде в оновленому форматі

Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» спільно з агенцією UCABevent запрошують на ХVIII Міжнародну конференцію «Ведення агробізнесу в Україні» (#DoAgro26). Цьогоріч подія змінює звичну локацію та збере представників влади та лідерів ринку 4 грудня в Трускавці (Львівська обл.), щоб підбити підсумки та сформувати дорожню карту наступного сезону.

Український агросектор пройшов крізь рік надзвичайних викликів, тому й розмова відбудеться в оновленому форматі: відмовляємося від монологів на користь конструктивного діалогу. Наша мета — знайти ефективні моделі роботи за новими правилами гри.

Оновлений формат конференції «Ведення агробізнесу в Україні»:

Pre-conference fireside chat: вечірня зустріч із запрошеним експертом, неформальна розмова та якісний нетворкінг напередодні конференції.

Відкриті агрополітичні дебати: жодних нав’язаних тем чи заготовлених сценаріїв. Учасники самі обирають вектор дискусії та найгостріші питання тут і зараз.

Колективний брейнстормінг та круглі столи: формат, де кожен стає co-creator події, долучається до обговорень і спільно формує дієві стратегії.

Прямий доступ до рішень: можливість відвертого діалогу з представниками влади та першими особами ринку.



Теми, що зададуть тональність:

Підсумки 2026 року: як агроринок (НЕ) адаптувався до викликів.

Шах і мат викликам сезону: сценарії весняної посівної 2027 та стратегічні ходи агробізнесу.

Макроекономічний огляд над і під лінією — від глобальних трендів до фінансових реалій агробізнесу.

Для агровиробників та учасників попередніх заходів УКАБ діє знижка 20% від базової вартості, а для членів асоціації — спеціальні умови.

Детальніша інформація про захід за посиланням: https://cutt.ly/9yQmTlnY

Захід відбудеться за підтримки: генерального партнера Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC), що є підрозділом Групи Світового банку, ексклюзивного технічного партнера Valtra, що є частиною корпорації AGCO, та золотого фінансового партнера Credit Agricole.

З питань участі у події звертайтеся:

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