Від дискусій до спільних рішень: конференція «Ведення агробізнесу в Україні» пройде в оновленому форматі
Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» спільно з агенцією UCABevent запрошують на ХVIII Міжнародну конференцію «Ведення агробізнесу в Україні» (#DoAgro26). Цьогоріч подія змінює звичну локацію та збере представників влади та лідерів ринку 4 грудня в Трускавці (Львівська обл.), щоб підбити підсумки та сформувати дорожню карту наступного сезону.
Український агросектор пройшов крізь рік надзвичайних викликів, тому й розмова відбудеться в оновленому форматі: відмовляємося від монологів на користь конструктивного діалогу. Наша мета — знайти ефективні моделі роботи за новими правилами гри.
Оновлений формат конференції «Ведення агробізнесу в Україні»:
- Pre-conference fireside chat: вечірня зустріч із запрошеним експертом, неформальна розмова та якісний нетворкінг напередодні конференції.
- Відкриті агрополітичні дебати: жодних нав’язаних тем чи заготовлених сценаріїв. Учасники самі обирають вектор дискусії та найгостріші питання тут і зараз.
- Колективний брейнстормінг та круглі столи: формат, де кожен стає co-creator події, долучається до обговорень і спільно формує дієві стратегії.
- Прямий доступ до рішень: можливість відвертого діалогу з представниками влади та першими особами ринку.
Теми, що зададуть тональність:
- Підсумки 2026 року: як агроринок (НЕ) адаптувався до викликів.
- Шах і мат викликам сезону: сценарії весняної посівної 2027 та стратегічні ходи агробізнесу.
- Макроекономічний огляд над і під лінією — від глобальних трендів до фінансових реалій агробізнесу.
Для агровиробників та учасників попередніх заходів УКАБ діє знижка 20% від базової вартості, а для членів асоціації — спеціальні умови.
Детальніша інформація про захід за посиланням: https://cutt.ly/9yQmTlnY
Захід відбудеться за підтримки: генерального партнера Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC), що є підрозділом Групи Світового банку, ексклюзивного технічного партнера Valtra, що є частиною корпорації AGCO, та золотого фінансового партнера Credit Agricole.
З питань участі у події звертайтеся:
- Ксенія Траченко: +38 (096) 829 62 76, [email protected]
- Іванна Кузуб: +38 (097) 794 14 63, [email protected]