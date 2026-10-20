UCSC MRKTNG AWARDS 2026: відкрито продаж квитків на головну маркетинг-подію для ТРЦ та ритейлу

12 листопада в Києві відбудеться UCSC MRKTNG AWARDS 2026 — професійна премія Української Ради Торговельних Центрів, яка відзначає найкращі маркетингові кейси українських ТРЦ. Продаж квитків на церемонію триває!

Премію проводять удруге. Її концепція базується на європейській SOLAL AWARDS, а подані проєкти оцінює незалежне професійне журі, до складу якого входять українські та європейські експерти у сферах маркетингу, ритейлу й девелопменту.

Що чекає гостей церемонії?



UCSC MRKTNG AWARDS об’єднає представників торговельних центрів, девелоперських компаній, ритейлерів та маркетингових команд. Окрім оголошення переможців, церемонія стане нагодою для професійного спілкування та нетворкінгу з топменеджерами девелоперських компаній, керівниками ТРЦ і представниками маркетингової спільноти.

«UCSC MRKTNG AWARDS — це можливість побачити, як змінюється маркетинг торговельних центрів в Україні, які рішення обирають команди та яких результатів їм вдається досягати. Для нас важливо створювати простір для професійного оцінювання кейсів, обміну досвідом і знайомства з практиками колег. Сподіваємося, що цьогорічна церемонія стане ще однією нагодою для фахівців ринку обговорити результати своєї роботи та нові підходи до маркетингу ТРЦ», — зазначає Максим Гаврюшин, голова Української Ради Торговельних Центрів.

Цього року на премію подали 38 кейсів від торговельних центрів з усієї України. Вони демонструють різні підходи до роботи з аудиторією та розвитку ТРЦ.

Журі оцінює кожен кейс за п’ятьма критеріями: цілі, реалізація, інноваційність, результати та бюджет. Визначальними є якість ідеї, її втілення та досягнуті результати, а не масштаб торговельного центру чи бюджет кампанії. Такий підхід дає змогу оцінювати проєкти за єдиними критеріями незалежно від ресурсів команд.

Як відвідати UCSC MRKTNG AWARDS 2026



Вартість квитків становить:

5 000 грн — для членів УРТЦ;

10 000 грн — для інших представників ринку.

Церемонія відбудеться 12 листопада в Києві. Місце проведення з міркувань безпеки повідомлять пізніше. Локація передбачає можливість безпечно продовжити захід під час повітряної тривоги.

Придбати квитки та ознайомитися з деталями премії можна на офіційному сайті UCSC MRKTNG AWARDS 2026.

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