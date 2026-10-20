В Австралії непублічний огляд корпоративної культури медіакомпанії Seven West Media, завершений у липні 2024 року, зафіксував заяви працівників про сексизм, цькування та домагання. Як повідомляє ABC News, 65-сторінковий документ підготувала незалежна консалтингова компанія Interchange на замовлення тодішньої ради директорів Seven West Media. Звіт досі не оприлюднювали.

Свідчення працівників

У межах огляду консультанти провели 127 інтерв’ю та зустрічей у малих групах зі співробітниками Seven у Сіднеї, Мельбурні, Брісбені й Перті. Вони також опитали Керрі Стокса, інших членів ради директорів, представників шести рекламодавців і рекламних агенцій та використали понад 800 відповідей працівників на корпоративне опитування.

Учасники інтерв’ю описували середовище, у якому керівників, яких вважали наближеними до тодішнього голови ради Керрі Стокса, нібито захищали від наслідків неналежної поведінки. Один із респондентів повідомив про виклик швидкої допомоги після випадку цькування співробітниці, до якого, за його словами, були причетні семеро чоловіків на керівних посадах. Інший працівник заявив, що менеджер кинув стілець у колегу, а ще один розповів про панічні атаки та звернення до психолога.

Водночас у звіті не стверджується, що Керрі Стокс, колишній генеральний директор Джеймс Ворбертон або інші топменеджери знали про описані працівниками інциденти чи були до них причетні. Стокс відмовився коментувати документ для ABC.

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Тиск через рейтинги

Корпоративне опитування показало, що 63% респондентів не знали організаційної мети Seven West Media, 59% не розуміли її майбутньої стратегії, а 48% повідомили про психосоціальні ризики на роботі. Автори огляду також зафіксували скарги на зосередженість компанії на телевізійних рейтингах і конкуренції з Channel Nine. За словами працівників, падіння рейтингів доводилося пояснювати голові ради.

Перевірку замовили у травні 2024 року після заяв колишнього продюсера Spotlight Тейлора Ауербаха у Федеральному суді. Він стверджував, що мережа нібито компенсувала колишньому співробітникові Ліберальної партії Брюсу Лерманну витрати на наркотики та секс-працівниць, щоб отримати інтерв’ю. Ауербах визнав, що не бачив рахунку на підтвердження цього, а Seven категорично заперечила звинувачення.

Після завершення огляду Seven West Media придбала Southern Cross Media за 385 млн доларів у межах угоди, завершеної в січні. Представник Southern Cross Media заявив, що після злиття компанія провела культурне перезавантаження, змінила раду директорів, генерального директора та виконавчу команду, а також продовжує відстежувати відгуки персоналу.

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