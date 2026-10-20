В Австралии непубличный обзор корпоративной культуры медиакомпании Seven West Media, завершенный в июле 2024 года, зафиксировал заявления сотрудников о сексизме, травле и домогательствах. Как сообщает ABC News, 65-страничный документ подготовила независимая консалтинговая компания Interchange по заказу тогдашнего совета директоров Seven West Media. Отчет до сих пор не был обнародован.

Свидетельства сотрудников

В рамках обзора консультанты провели 127 интервью и встреч в малых группах с сотрудниками Seven в Сиднее, Мельбурне, Брисбене и Перте. Они также опросили Керри Стокса, других членов совета директоров, представителей шести рекламодателей и рекламных агентств и использовали более 800 ответов сотрудников на корпоративный опрос.

Участники интервью описывали среду, в которой руководителей, считавшихся приближенными к тогдашнему председателю совета Керри Стоксу, предположительно защищали от последствий ненадлежащего поведения. Один из респондентов сообщил о вызове скорой помощи после случая травли сотрудницы, к которому, по его словам, были причастны семеро мужчин на руководящих должностях. Другой сотрудник заявил, что менеджер бросил стул в коллегу, а еще один рассказал о панических атаках и обращении к психологу.

В то же время в отчете не утверждается, что Керри Стокс, бывший генеральный директор Джеймс Уорбертон или другие топ-менеджеры знали об описанных сотрудниками инцидентах либо были к ним причастны. Стокс отказался комментировать документ для ABC.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Давление из-за рейтингов

Корпоративный опрос показал, что 63% респондентов не знали организационной цели Seven West Media, 59% не понимали ее будущую стратегию, а 48% сообщили о психосоциальных рисках на работе. Авторы обзора также зафиксировали жалобы на сосредоточенность компании на телевизионных рейтингах и конкуренции с Channel Nine. По словам сотрудников, падение рейтингов приходилось объяснять председателю совета.

Проверку заказали в мае 2024 года после заявлений бывшего продюсера Spotlight Тейлора Ауэрбаха в Федеральном суде. Он утверждал, что сеть якобы компенсировала бывшему сотруднику Либеральной партии Брюсу Лерманну расходы на наркотики и секс-работниц, чтобы получить интервью. Ауэрбах признал, что не видел счета, подтверждающего это, а Seven категорически отвергла обвинения.

После завершения обзора Seven West Media приобрела Southern Cross Media за 385 млн долларов в рамках сделки, завершенной в январе. Представитель Southern Cross Media заявил, что после слияния компания провела культурную перезагрузку, сменила совет директоров, генерального директора и исполнительную команду, а также продолжает отслеживать отзывы персонала.

Читай нас в