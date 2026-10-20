W Australii niepubliczny przegląd kultury korporacyjnej firmy medialnej Seven West Media, zakończony w lipcu 2024 roku, odnotował zgłoszenia pracowników dotyczące seksizmu, nękania i molestowania. Jak informuje ABC News, 65-stronicowy dokument przygotowała niezależna firma konsultingowa Interchange na zlecenie ówczesnej rady dyrektorów Seven West Media. Raport nie został dotąd upubliczniony.

Relacje pracowników

W ramach przeglądu konsultanci przeprowadzili 127 wywiadów i spotkań w małych grupach z pracownikami Seven w Sydney, Melbourne, Brisbane i Perth. Rozmawiali także z Kerrym Stokesem, innymi członkami rady dyrektorów, przedstawicielami sześciu reklamodawców i agencji reklamowych oraz wykorzystali ponad 800 odpowiedzi pracowników w ankiecie korporacyjnej.

Uczestnicy wywiadów opisywali środowisko, w którym menedżerowie uznawani za bliskich ówczesnemu przewodniczącemu rady Kerry’emu Stokesowi mieli być rzekomo chronieni przed konsekwencjami niewłaściwego zachowania. Jeden z respondentów poinformował o wezwaniu karetki po incydencie nękania pracownicy, w który, według niego, było zaangażowanych siedmiu mężczyzn na stanowiskach kierowniczych. Inny pracownik stwierdził, że menedżer rzucił krzesłem w kolegę, a kolejny mówił o atakach paniki i skorzystaniu z pomocy psychologa.

Jednocześnie raport nie stwierdza, że Kerry Stokes, były dyrektor generalny James Warburton ani inni najwyżsi menedżerowie wiedzieli o opisywanych przez pracowników incydentach lub byli w nie zaangażowani. Stokes odmówił komentarza na temat dokumentu dla ABC.

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Presja związana z oglądalnością

Ankieta korporacyjna wykazała, że 63% respondentów nie znało celu organizacyjnego Seven West Media, 59% nie rozumiało jej przyszłej strategii, a 48% zgłosiło psychospołeczne zagrożenia w pracy. Autorzy przeglądu odnotowali również skargi na koncentrację firmy na oglądalności telewizyjnej i rywalizacji z Channel Nine. Według pracowników spadki oglądalności trzeba było wyjaśniać przewodniczącemu rady.

Przegląd zlecono w maju 2024 roku po oświadczeniach byłego producenta Spotlight Taylora Auerbacha w Sądzie Federalnym. Twierdził on, że sieć rzekomo zwróciła byłemu pracownikowi Partii Liberalnej Bruce’owi Lehrmannowi wydatki na narkotyki i pracownice seksualne, aby uzyskać wywiad. Auerbach przyznał, że nie widział rachunku potwierdzającego tę informację, a Seven kategorycznie zaprzeczyło zarzutom.

Po zakończeniu przeglądu Seven West Media kupiła Southern Cross Media za 385 mln dolarów w ramach transakcji sfinalizowanej w styczniu. Rzecznik Southern Cross Media oświadczył, że po fuzji firma przeprowadziła reset kultury organizacyjnej, zmieniła radę dyrektorów, dyrektora generalnego i zespół wykonawczy oraz nadal monitoruje opinie personelu.

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