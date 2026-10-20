在澳大利亚，一项于2024年7月完成、未公开发布的对媒体公司Seven West Media企业文化的审查，记录了员工关于性别歧视、霸凌和骚扰的陈述。据ABC News报道，这份65页的文件由独立咨询公司Interchange受当时Seven West Media董事会委托编写。该报告至今尚未公开。

员工证词

在审查期间，顾问与悉尼、墨尔本、布里斯班和珀斯的Seven员工进行了127次访谈和小组会议。他们还访谈了Kerry Stokes、其他董事会成员、六家广告主和广告代理公司的代表，并使用了员工在企业调查中提交的800多份答复。

受访者描述了一种环境：被认为与时任董事会主席Kerry Stokes关系密切的管理人员，据称受到保护，免于承担不当行为的后果。一名受访者称，在一名女员工遭受霸凌后曾呼叫救护车；据其称，七名担任管理职务的男性涉入该事件。另一名员工称，一名经理向同事扔椅子，还有一人谈及惊恐发作以及向心理医生求助。

与此同时，报告并未称Kerry Stokes、前首席执行官James Warburton或其他高管知悉员工所描述的事件，或参与其中。Stokes拒绝就该文件向ABC发表评论。

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收视率带来的压力

企业调查显示，63%的受访者不了解Seven West Media的组织宗旨，59%不理解其未来战略，48%报告了工作中的社会心理风险。审查作者还记录了对公司专注于电视收视率以及与Channel Nine竞争的投诉。员工表示，收视率下滑必须向董事会主席作出解释。

此次审查于2024年5月委托开展，此前Spotlight前制片人Taylor Auerbach在联邦法院作出陈述。他声称，该电视网据称为获得采访，向自由党前工作人员Bruce Lehrmann报销了毒品和性工作者费用。Auerbach承认，他没有看到证明此事的账单，而Seven断然否认了相关指控。

审查完成后，Seven West Media以3.85亿美元收购Southern Cross Media，交易于1月完成。Southern Cross Media的一名发言人表示，合并后，公司进行了文化重启，更换了董事会、首席执行官和执行团队，并继续跟踪员工反馈。

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