在尼日利亚拉各斯，尼日利亚联邦机场管理局（FAAN）在解决与Bi-Courtney Aviation Services Limited长达近20年的争端后，开始从穆尔塔拉·穆罕默德国内航站楼MMA2获得特许经营付款。

据Premium Times Nigeria报道，航空和航天发展部长费斯图斯·凯亚莫在联邦政府、FAAN、Bi-Courtney和Stabilini Visinoni Limited参与的协议正式敲定期间宣布了这一消息。部长表示，由于争端，FAAN在20年间未从MMA2获得收入。

恢复付款

该协议规定恢复向FAAN支付特许经营费。Bi-Courtney同意放弃对联邦政府尚未解决的索赔。同时，政府和FAAN将放弃对特许经营商提出的特定历史性财务及其他要求，包括在协议达成前产生的累计特许经营费和相关付款。

尼日利亚联邦执行委员会于2026年4月30日批准了谈判和解框架。凯亚莫表示，该协议旨在解决此前的分歧，并更清晰地界定各方今后的合同义务。

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协议条款

该安排还涉及通用航空航站楼，即旧国内机场。根据修订后的协议，该航站楼归联邦政府所有，并将由FAAN管理。

政府还同意允许Bi-Courtney扩建MMA2停机坪，并在该处接收非洲范围内的区域航班，前提是航站楼具备现有的吞吐能力。另有单独的租赁安排涉及机场附近的一家四星级酒店和会议中心，两者多年来一直未完工。

争端源于2003年4月24日签署的一项特许经营协议，该协议用于国内航站楼的设计、建设、运营及后续移交。该特许经营权最初自2007年5月7日起有效期为12年，后来期限延长至36年。围绕合同义务、财务索赔和特许经营范围的分歧引发了多起诉讼。

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