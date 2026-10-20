Британія та країни Затоки завершили торговельні переговори — Asharq Al-Awsat

Велика Британія та країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки завершили переговори щодо угоди про вільну торгівлю. На Форумі стратегічного діалогу Великої Британії та GCC у Лондоні представники обох сторін закликали бізнес перейти від переговорів до спільних інвестицій і проєктів, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Генеральний секретар GCC Джасем Мохамед Аль-Будайві заявив, що успіх домовленості визначатимуть не лише її положення, а й спільні проєкти, продуктивні інвестиції та створені економічні можливості. За його словами, товарообіг між Великою Британією та шістьма країнами Затоки у 2025 році становив близько 70 млрд доларів. Це зробило GCC десятим за розміром торговельним партнером Британії.

Тарифи та інвестиції

Сукупний обсяг інвестиційних активів і зобов'язань між сторонами у 2024 році оцінювався приблизно у 643 млрд доларів. Аль-Будайві зазначив, що угода має спростити торгівлю, стимулювати інвестиції та розширити можливості для приватного сектору.

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Очікується, що мита буде скасовано для понад 99% експорту GCC до Британії. Це може сприяти постачанню несировинних товарів, зокрема алюмінію, добрив і промислової продукції. Серед напрямів потенційної співпраці учасники форуму назвали передове виробництво, цифрову економіку, штучний інтелект, чисту енергетику, фінансові послуги, освіту, продовольчу безпеку й логістику.

Підписання ще попереду

Державний міністр Великої Британії з питань торгівлі Анас Сарвар заявив, що Лондон працює з партнерами із Затоки над підписанням та впровадженням угоди. Водночас він закликав компанії не чекати завершення формальних і законодавчих процедур, а розвивати наявні торговельні та інвестиційні зв'язки вже зараз.

Головний переговорник GCC Раджа Аль-Марзукі повідомив, що за чотири роки сторони провели понад 900 зустрічей. Домовленість охоплює торгівлю товарами й послугами, інвестиції, правила походження товарів та цифрову торгівлю. За наведеними ним економічними оцінками, щорічні економічні вигоди для Британії можуть сягнути близько 4,7 млрд доларів, тоді як країни Затоки можуть отримати вигоди у сфері послуг, інвестицій і продуктивності.

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