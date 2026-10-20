Великобритания и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива завершили переговоры по соглашению о свободной торговле. На Форуме стратегического диалога Великобритании и GCC в Лондоне представители обеих сторон призвали бизнес перейти от переговоров к совместным инвестициям и проектам, сообщает Asharq Al-Awsat.

Генеральный секретарь GCC Джасем Мохамед Аль-Будайви заявил, что успех договоренности будут определять не только ее положения, но и совместные проекты, продуктивные инвестиции и созданные экономические возможности. По его словам, товарооборот между Великобританией и шестью странами Залива в 2025 году составил около 70 млрд долларов. Это сделало GCC десятым по величине торговым партнером Британии.

Тарифы и инвестиции

Совокупный объем инвестиционных активов и обязательств между сторонами в 2024 году оценивался примерно в 643 млрд долларов. Аль-Будайви отметил, что соглашение должно упростить торговлю, стимулировать инвестиции и расширить возможности для частного сектора.

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Ожидается, что пошлины будут отменены для более чем 99% экспорта GCC в Британию. Это может способствовать поставкам несырьевых товаров, в частности алюминия, удобрений и промышленной продукции. Среди направлений потенциального сотрудничества участники форума назвали передовое производство, цифровую экономику, искусственный интеллект, чистую энергетику, финансовые услуги, образование, продовольственную безопасность и логистику.

Подписание еще впереди

Государственный министр Великобритании по вопросам торговли Анас Сарвар заявил, что Лондон работает с партнерами из Залива над подписанием и внедрением соглашения. В то же время он призвал компании не ждать завершения формальных и законодательных процедур, а развивать существующие торговые и инвестиционные связи уже сейчас.

Главный переговорщик GCC Раджа Аль-Марзуки сообщил, что за четыре года стороны провели более 900 встреч. Договоренность охватывает торговлю товарами и услугами, инвестиции, правила происхождения товаров и цифровую торговлю. Согласно приведенным им экономическим оценкам, ежегодные экономические выгоды для Британии могут достигнуть около 4,7 млрд долларов, тогда как страны Залива могут получить выгоды в сфере услуг, инвестиций и производительности.

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