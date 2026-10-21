Экспорт Южной Кореи вырос на 105% благодаря чипам — Channel NewsAsia

В Южной Корее экспорт за первые 20 дней октября вырос на 105,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обеспечили рекордные продажи полупроводников на фоне глобальных инвестиций в искусственный интеллект, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на таможенные данные. Таможенные данные были обнародованы в среду, 21 октября.

Рекордный среднедневной показатель

В среднем за рабочий день объем экспорта увеличился на 65,9% и достиг рекордных 4,74 млрд долларов. Данные охватывают период с 1 по 20 октября.

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Продажи полупроводников

Экспорт полупроводников вырос на 222,5%. На эту категорию пришлось 44,7% общего объема южнокорейского экспорта за указанный период.

Сентябрьские результаты

В сентябре экспорт Южной Кореи вырос на 83,7% в годовом исчислении, что стало самым большим ростом с февраля 1974 года. Месячный объем экспорта тогда впервые превысил 120 млрд долларов.

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