Wielka Brytania i państwa Rady Współpracy Zatoki Perskiej zakończyły negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu. Na Forum Dialogu Strategicznego Wielkiej Brytanii i GCC w Londynie przedstawiciele obu stron wezwali biznes do przejścia od negocjacji do wspólnych inwestycji i projektów, informuje Asharq Al-Awsat.

Sekretarz generalny GCC Jassem Mohamed Al-Budaiwi oświadczył, że o sukcesie porozumienia będą decydować nie tylko jego postanowienia, lecz także wspólne projekty, produktywne inwestycje i stworzone możliwości gospodarcze. Według niego obroty handlowe między Wielką Brytanią a sześcioma krajami Zatoki wyniosły w 2025 roku około 70 mld dolarów. Dzięki temu GCC stała się dziesiątym co do wielkości partnerem handlowym Wielkiej Brytanii.

Cła i inwestycje

Łączna wartość aktywów inwestycyjnych i zobowiązań między stronami została w 2024 roku oszacowana na około 643 mld dolarów. Al-Budaiwi zaznaczył, że umowa powinna ułatwić handel, pobudzić inwestycje i rozszerzyć możliwości dla sektora prywatnego.

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Oczekuje się, że cła zostaną zniesione dla ponad 99% eksportu GCC do Wielkiej Brytanii. Może to sprzyjać dostawom towarów niesurowcowych, w tym aluminium, nawozów i produktów przemysłowych. Wśród obszarów potencjalnej współpracy uczestnicy forum wymienili zaawansowaną produkcję, gospodarkę cyfrową, sztuczną inteligencję, czystą energię, usługi finansowe, edukację, bezpieczeństwo żywnościowe i logistykę.

Podpisanie jeszcze przed nami

Brytyjski minister stanu ds. handlu Anas Sarwar oświadczył, że Londyn współpracuje z partnerami z Zatoki nad podpisaniem i wdrożeniem umowy. Jednocześnie wezwał firmy, by nie czekały na zakończenie formalnych i legislacyjnych procedur, lecz już teraz rozwijały istniejące więzi handlowe i inwestycyjne.

Główny negocjator GCC Raja Al-Marzouki poinformował, że w ciągu czterech lat strony przeprowadziły ponad 900 spotkań. Porozumienie obejmuje handel towarami i usługami, inwestycje, reguły pochodzenia towarów oraz handel cyfrowy. Według przytoczonych przez niego ocen ekonomicznych roczne korzyści gospodarcze dla Wielkiej Brytanii mogą sięgnąć około 4,7 mld dolarów, podczas gdy kraje Zatoki mogą uzyskać korzyści w zakresie usług, inwestycji i produktywności.

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