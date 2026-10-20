英国与海湾国家完成贸易谈判——Asharq Al-Awsat

英国与海湾阿拉伯国家合作委员会国家已完成有关自由贸易协定的谈判。在伦敦举行的英国与GCC战略对话论坛上，双方代表呼吁企业从谈判转向共同投资和项目，据Asharq Al-Awsat报道。

GCC秘书长贾西姆·穆罕默德·布达维表示，该协议的成功不仅将取决于其条款，还将取决于联合项目、生产性投资以及所创造的经济机遇。据他介绍，英国与六个海湾国家2025年的贸易额约为700亿美元。这使GCC成为英国第十大贸易伙伴。

关税与投资

2024年，双方之间投资资产和负债的总额估计约为6430亿美元。布达维指出，该协议应促进贸易、刺激投资并扩大私营部门的机会。

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预计英国将取消对超过99%的GCC对英出口商品征收的关税。这可能有助于供应非原材料商品，包括铝、化肥和工业产品。论坛参与者将先进制造业、数字经济、人工智能、清洁能源、金融服务、教育、粮食安全和物流列为潜在合作领域。

签署仍在后面

英国贸易事务国务大臣阿纳斯·萨尔瓦尔表示，伦敦正与海湾伙伴就签署和实施该协议开展工作。同时，他呼吁企业不要等待正式和立法程序完成，而是现在就发展现有的贸易和投资联系。

GCC首席谈判代表拉贾·马尔祖基表示，四年来双方举行了900多次会议。该协议涵盖货物和服务贸易、投资、原产地规则以及数字贸易。根据他提出的经济评估，英国每年的经济收益可能达到约47亿美元，而海湾国家则可在服务、投资和生产率方面获得收益。

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