Сотрудники предприятий американского производителя чипов Micron Technology на Тайване планируют забастовку в четверг, чтобы добиться от компании конкретного плана распределения прибыли. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на профсоюз, представляющий работников в Таоюане.

Переговоры и требования работников

Объявление о забастовке было сделано на фоне переговоров Micron об оплате труда с двумя профсоюзами, представляющими 12 тысяч из 15 тысяч работников предприятий компании в Таоюане и Тайчжуне. Профсоюз, представляющий сотни работников в Таоюане, заявил, что акция пройдет одновременно с посредническими переговорами с компанией. Ее продолжительность не уточняется.

Профсоюзы требуют единовременной выплаты в размере 83 месячных зарплат, а также постоянной системы бонусов. Согласно их предложению, 15% операционной прибыли компании должны направляться на премии работникам, которые будут выплачиваться ежеквартально, а не раз в год.

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Позиция компании

В Micron заявили о готовности к конструктивному взаимодействию с профсоюзами Таоюаня и Тайчжуна для поиска решения, которое устроит все стороны. По словам профсоюза, после голосования в начале месяца работники имеют законное право бастовать и проводить пикеты.

В прошлом месяце Micron предложила персоналу единовременную выплату, эквивалентную 68 месячным зарплатам, однако работники ее отклонили. По данным компании, на Тайване производится около 50–60% ее чипов.

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