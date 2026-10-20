Працівники підприємств американського виробника чипів Micron Technology на Тайвані планують страйк у четвер, щоб домогтися від компанії конкретного плану розподілу прибутку. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на профспілку, що представляє працівників у Таоюані.

Переговори та вимоги працівників

Оголошення про страйк зробили на тлі переговорів Micron щодо оплати праці з двома профспілками, які представляють 12 тисяч із 15 тисяч працівників підприємств компанії у Таоюані та Тайчжуні. Профспілка, що представляє сотні працівників у Таоюані, заявила, що акція відбудеться одночасно з медіаційними переговорами з компанією. Її тривалість не уточнюється.

Профспілки вимагають одноразової виплати в розмірі 83 місячних зарплат, а також постійної системи бонусів. За їхньою пропозицією, 15% операційного прибутку компанії мають спрямовуватися на премії працівникам, які виплачуватимуть щокварталу, а не раз на рік.

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Позиція компанії

У Micron заявили про готовність до конструктивної взаємодії з профспілками Таоюаня і Тайчжуна для пошуку рішення, яке влаштує всі сторони. За словами профспілки, після голосування на початку місяця працівники мають законне право страйкувати та проводити пікети.

Минулого місяця Micron запропонувала персоналу одноразову виплату, еквівалентну до 68 місячних зарплат, однак працівники її відхилили. За даними компанії, у Тайвані виготовляють приблизно 50–60% її чипів.

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