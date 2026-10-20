Pracownicy zakładów amerykańskiego producenta chipów Micron Technology na Tajwanie planują strajk w czwartek, aby domagać się od firmy konkretnego planu podziału zysków. Informuje o tym Asharq Al-Awsat, powołując się na związek zawodowy reprezentujący pracowników w Taoyuan.

Negocjacje i żądania pracowników

Ogłoszenie strajku nastąpiło w czasie negocjacji Micron dotyczących wynagrodzeń z dwoma związkami zawodowymi, które reprezentują 12 tys. z 15 tys. pracowników zakładów firmy w Taoyuan i Taichungu. Związek reprezentujący setki pracowników w Taoyuan oświadczył, że akcja odbędzie się równocześnie z rozmowami mediacyjnymi z firmą. Jej czas trwania nie został sprecyzowany.

Związki zawodowe domagają się jednorazowej wypłaty w wysokości 83 miesięcznych pensji, a także stałego systemu premii. Zgodnie z ich propozycją 15% zysku operacyjnego firmy powinno być przeznaczane na premie dla pracowników, wypłacane co kwartał, a nie raz w roku.

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Stanowisko firmy

Micron oświadczył, że jest gotowy do konstruktywnej współpracy ze związkami zawodowymi z Taoyuan i Taichungu w celu znalezienia rozwiązania, które zadowoli wszystkie strony. Według związku, po głosowaniu na początku miesiąca pracownicy mają prawo do strajku i organizowania pikiet.

W ubiegłym miesiącu Micron zaproponował personelowi jednorazową wypłatę równą 68 miesięcznym pensjom, jednak pracownicy ją odrzucili. Według firmy na Tajwanie produkuje się około 50–60% jej chipów.

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