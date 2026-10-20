Amazon планирует инвестировать более €16 млрд в Германию в 2027 году. Средства планируют направить на развитие облачных вычислений, технологий искусственного интеллекта, спутникового интернета и медиабизнеса, сообщает Channel NewsAsia.

Инвестиции в облачную инфраструктуру

Об инвестиционном пакете объявили на саммите Invest in Germany в Берлине. В частности, €4,8 млрд компания планирует потратить на расширение облачного региона Amazon Web Services во Франкфурте и инфраструктуры для ИИ.

По словам Amazon, с 2010 года компания уже инвестировала в Германию более €100 млрд. Новые вложения являются частью расширения европейских операций компании на фоне растущего спроса на услуги искусственного интеллекта и конкуренции технологических компаний за развитие облачной инфраструктуры.

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Логистика, спутниковый интернет и исследования

Пакет также предусматривает новые логистические проекты, которые, как ожидается, создадут более 3 тысяч рабочих мест. Amazon планирует развивать спутниковую широкополосную сеть Amazon Leo и создавать новые проекты для Prime Video.

Кроме того, компания намерена открыть в Берлине вторую исследовательскую лабораторию робототехники и искусственного интеллекта. В июне 2024 года Amazon уже объявляла об инвестициях в размере €10 млрд в облачную инфраструктуру и логистическую сеть Германии, из которых €8,8 млрд предназначались для дата-центров AWS.

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