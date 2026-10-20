«Новая почта» открыла крупнейший комплекс почтоматов в Молдове

Украинская логистическая компания Nova Post открыла первый комплекс почтоматов в Молдове. Объект расположен рядом с международным аэропортом Кишинёва и стал крупнейшим комплексом такого формата в стране.

Новая локация ориентирована как на местных жителей, так и на путешественников, пользующихся аэропортом Кишинева. В частности, украинцы могут заранее отправить сюда личные вещи, чтобы не перевозить их с собой во время путешествия.

По информации компании, общая площадь помещения составляет 115 кв. м. В нём установлена линия почтоматов длиной 35 метров, состоящая из 66 секций и насчитывающая 624 ячейки.

Благодаря такому формату в одном месте можно одновременно обслуживать значительное количество посылок. Компания позиционирует новый объект как крупнейшее пространство почтоматов в Молдове.

В настоящее время объект работает исключительно на выдачу отправлений. Это означает, что клиенты могут получать посылки, доставленные в почтоматы, однако функция их отправки пока недоступна.

В будущем Nova Post планирует расширить возможности этого пространства. В частности, компания намерена внедрить услугу отправки посылок непосредственно из этого пункта.

Кроме того, предполагается возможность оставлять личные вещи на хранение. Такая функция может быть полезна для пассажиров, прибывающих в Кишинев или отправляющихся оттуда в путешествие.

Таким образом, новое пространство будет сочетать функции получения и отправки посылок с возможностью временного хранения вещей. В то же время сроки запуска дополнительных услуг компания пока не назвала.

Источник: Nova Post

Ранее «Новая почта» сократила бесплатное хранение посылок до пяти дней.

«Новая почта» будет приостанавливать работу своих объектов в случае объявления воздушной тревоги. Сотрудники должны покидать рабочие места и переходить в ближайшие укрытия, независимо от типа угрозы. Чтобы задержки с доставкой были минимальными, компания меняет логистику и распределяет нагрузку между различными объектами.

В работе почтового оператора «Новая почта» в четверг, 1 октября, произошел масштабный технический сбой. Клиенты компании массово жалуются на сбои в работе основных цифровых сервисов и платформ.

Читай нас в