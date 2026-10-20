Hyundai Rotem приобрела оборонное подразделение Hyundai WIA за 358,4 млрд вон, или $269,9 млн. Сделка объединяет в Hyundai Rotem производство основного боевого танка K2 Black Panther и его 120-миллиметровой основной пушки, сообщает Korea Herald.

Производство пушки

Ранее Hyundai Rotem производила танк K2, тогда как Hyundai WIA поставляла для него 120-миллиметровую основную пушку. Приобретение дает Hyundai Rotem больший контроль над разработкой и производством K2 — от танковой платформы до систем огневой мощи.

Представитель Hyundai Rotem заявил, что главным преимуществом станет более тесное техническое сотрудничество по стволу пушки — ключевому компоненту огневой мощи танка. Огневая мощь является одной из трех основных характеристик танка наряду с мобильностью и защитой.

Компания рассчитывает, что объединение разработки и производства поможет сократить координационные барьеры, а также расходы на исследования, разработку и изготовление. Hyundai Rotem заявила, что сделка должна усилить ее ценовую конкурентоспособность и увеличить долю локализованных компонентов в экспортных заказах.

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Локализация для экспорта

Детали локализации производства для экспортных контрактов компания планирует определить после приобретения. Представитель Hyundai Rotem добавил, что решений о строительстве зарубежных заводов пока не принималось.

Покупатели в Польше, Румынии и странах Ближнего Востока все чаще требуют местного производства, передачи технологий и возможностей технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта техники. Hyundai Rotem уже имеет партнерство с польской государственной оборонной компанией Bumar-Labedy по совместному производству адаптированных танков K2PL и ремонтно-эвакуационных машин. Соглашение предусматривает использование польских компонентов и участие местных инженеров в сервисном обслуживании.

Аналитик BNK Securities Ли Сан Хьон прогнозирует, что без учета 30–35% оборонных продаж Hyundai WIA, которые уже приходились на Hyundai Rotem, чистая выручка компании может вырасти примерно на 300 млрд вон, а операционная прибыль — примерно на 50 млрд вон.

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