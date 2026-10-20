Hyundai Rotem przejęła dział obronny Hyundai WIA za 358,4 mld wonów, czyli 269,9 mln dolarów. Transakcja konsoliduje w Hyundai Rotem produkcję czołgu podstawowego K2 Black Panther oraz jego armaty głównej kalibru 120 mm, informuje Korea Herald.

Produkcja armaty

Wcześniej Hyundai Rotem produkowała czołg K2, podczas gdy Hyundai WIA dostarczała do niego armatę główną kalibru 120 mm. Przejęcie daje Hyundai Rotem większą kontrolę nad rozwojem i produkcją K2 — od platformy czołgowej po systemy siły ognia.

Przedstawiciel Hyundai Rotem powiedział, że główną korzyścią będzie bliższa współpraca techniczna dotycząca lufy armaty, kluczowego elementu siły ognia czołgu. Siła ognia jest jedną z trzech głównych cech czołgu, obok mobilności i ochrony.

Firma oczekuje, że połączenie rozwoju i produkcji pomoże zmniejszyć bariery koordynacyjne, a także koszty badań, rozwoju i wytwarzania. Hyundai Rotem oświadczyła, że transakcja powinna wzmocnić jej konkurencyjność cenową i zwiększyć udział zlokalizowanych komponentów w zamówieniach eksportowych.

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Lokalizacja na potrzeby eksportu

Firma planuje określić szczegóły lokalizacji produkcji na potrzeby kontraktów eksportowych po przejęciu. Przedstawiciel Hyundai Rotem dodał, że dotychczas nie podjęto decyzji o budowie zagranicznych zakładów.

Nabywcy w Polsce, Rumunii i krajach Bliskiego Wschodu coraz częściej wymagają lokalnej produkcji, transferu technologii oraz możliwości obsługi technicznej, napraw i remontów kapitalnych sprzętu. Hyundai Rotem ma już partnerstwo z polską państwową spółką obronną Bumar-Labedy w sprawie wspólnej produkcji dostosowanych czołgów K2PL i pojazdów zabezpieczenia technicznego. Umowa przewiduje wykorzystanie polskich komponentów i udział lokalnych inżynierów w obsłudze serwisowej.

Analityk BNK Securities Lee Sang-hyeon prognozuje, że z wyłączeniem 30–35% sprzedaży obronnej Hyundai WIA, która już przypadała na Hyundai Rotem, przychody netto firmy mogą wzrosnąć o około 300 mld wonów, a zysk operacyjny o około 50 mld wonów.

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