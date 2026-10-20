据《韩国先驱报》报道，Hyundai Rotem以3584亿韩元，即2.699亿美元，收购了Hyundai WIA的防务部门。这笔交易将K2“黑豹”主战坦克及其120毫米主炮的生产整合至Hyundai Rotem。

火炮生产

此前，Hyundai Rotem生产K2坦克，而Hyundai WIA为其供应120毫米主炮。此次收购使Hyundai Rotem对K2的研发和生产拥有更大的控制权，涵盖从坦克平台到火力系统的各个环节。

Hyundai Rotem的一名代表表示，主要优势将是围绕炮管开展更密切的技术合作；炮管是坦克火力的关键组成部分。火力与机动性和防护性并列，是坦克的三项主要特性之一。

该公司预计，整合研发与生产将有助于减少协调障碍，并降低研发和制造成本。Hyundai Rotem表示，这笔交易应能增强其价格竞争力，并提高出口订单中本地化部件的占比。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

面向出口的本地化

该公司计划在收购完成后确定针对出口合同的生产本地化细节。Hyundai Rotem的一名代表补充说，目前尚未作出建设海外工厂的决定。

波兰、罗马尼亚和中东国家的买家越来越多地要求本地生产、技术转让以及装备维护、维修和大修能力。Hyundai Rotem已与波兰国有防务公司Bumar-Labedy建立合作关系，共同生产改进型K2PL坦克和装甲抢修回收车。该协议规定使用波兰部件，并让当地工程师参与维修服务。

BNK Securities分析师李相贤预测，不计入Hyundai WIA防务销售中已由Hyundai Rotem贡献的30%至35%，该公司的净营收可能增加约3000亿韩元，营业利润可能增加约500亿韩元。

关注我们在