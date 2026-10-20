Francuska sieć supermarketów Carrefour obniżyła prognozę rocznych wyników finansowych z powodu zamieszek, grabieży i godzin policyjnych we Francji. Firma szacuje możliwy wpływ tych wydarzeń na dochód operacyjny na kwotę od 80 mln do 200 mln euro, informuje Cyprus Mail.

Straty i zamknięcia sklepów

Dyrektor generalny Carrefour Alexandre Bompard oświadczył, że pierwszego dnia zamieszek ucierpiało około 50 sklepów sieci, a wiele z nich zostało splądrowanych. Jak powiedział, firma pomaga pracownikom wznowić działalność w dotkniętych placówkach handlowych, gdy tylko będzie to bezpieczne.

Dyrektor finansowy firmy Matthieu Malige poinformował, że bezpośrednie koszty sięgają dziesiątek milionów euro. Są one związane ze skradzionymi lub zniszczonymi towarami, uszkodzeniami sklepów i wyposażenia, a także z przymusowym zamknięciem placówek handlowych.

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Nowa prognoza firmy

Carrefour oczekuje obecnie stabilnego lub nieznacznego wzrostu skorygowanego zysku na akcję w 2026 roku. Wcześniej detalista prognozował wzrost tego wskaźnika o wysokie jednocyfrowe wartości procentowe. Firma przewiduje również niewielki spadek wolnych przepływów pieniężnych w porównaniu z 2025 rokiem.

W związku z oczekiwanymi zamieszkami sieć zamknęła wiele ze swoich 6 tys. sklepów w kraju, w tym w niedzielę i poniedziałek. Koszty Carrefour wzrosły również z powodu środków bezpieczeństwa, w tym zaangażowania prywatnej ochrony. Według Malige’a Carrefour znalazł się wśród detalistów, którzy ucierpieli najbardziej, ze względu na rozległą sieć sklepów typu convenience w miastach takich jak Paryż, Lyon i Marsylia.

Firma obniżyła roczną prognozę nakładów inwestycyjnych we Francji do 1,6 mld euro z wcześniej planowanych 1,7 mld euro. Zamieszki mają miejsce na początku ważnego dla detalistów okresu handlowego w czwartym kwartale, a Carrefour przygotowywał się do rozpoczęcia wyprzedaży przed Czarnym Piątkiem w najbliższych dniach.

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