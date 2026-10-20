家乐福因法国骚乱下调预测——《塞浦路斯邮报》

法国连锁超市家乐福因法国发生骚乱、抢劫和实施宵禁，下调了年度财务业绩预测。该公司估计，这些事件可能对营业收入造成8000万至2亿欧元的影响，《塞浦路斯邮报》报道。

损失与门店关闭

家乐福首席执行官亚历山大·邦帕尔表示，骚乱第一天，该连锁店约有50家门店受到影响，其中许多遭到抢劫。他表示，公司正在帮助员工在安全条件具备后尽快恢复受影响零售网点的运营。

公司首席财务官马蒂厄·马利热表示，直接成本达数千万欧元。这些成本与被盗或被毁的商品、门店和设备损坏，以及零售设施被迫关闭有关。

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公司的新预测

家乐福目前预计，2026年调整后每股收益将保持稳定或小幅增长。此前，这家零售商预测该指标将实现高个位数百分比增长。公司还预计，与2025年相比，自由现金流将小幅减少。

由于预计会发生骚乱，该连锁企业关闭了其在法国的6000家门店中的许多门店，其中包括周日和周一。家乐福的成本还因安保措施而增加，其中包括聘用私人安保人员。马利热表示，由于在巴黎、里昂和马赛等城市拥有广泛的便利店网络，家乐福是受影响最严重的零售商之一。

公司将法国年度资本投资预测从此前计划的17亿欧元下调至16亿欧元。骚乱发生在对零售商而言重要的第四季度交易期初期，而家乐福正准备在未来几天启动黑色星期五前的促销活动。

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