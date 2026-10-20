Carrefour снизила прогноз из-за беспорядков во Франции — Cyprus Mail

Французская сеть супермаркетов Carrefour снизила прогноз годовых финансовых результатов из-за беспорядков, мародерства и комендантских часов во Франции. Компания оценивает возможное влияние этих событий на операционный доход в сумму от 80 млн до 200 млн евро, сообщает Cyprus Mail.

Убытки и закрытие магазинов

Генеральный директор Carrefour Александр Бомпар заявил, что в первый день беспорядков пострадали около 50 магазинов сети, многие из них были разграблены. По его словам, компания помогает сотрудникам возобновить работу пострадавших торговых точек, как только это станет безопасно.

Финансовый директор компании Матье Малиж сообщил, что прямые расходы составляют десятки миллионов евро. Они связаны с похищенными или уничтоженными товарами, повреждением магазинов и оборудования, а также с вынужденным закрытием торговых объектов.

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Новый прогноз компании

Carrefour теперь ожидает стабильного или незначительного роста скорректированной прибыли на акцию в 2026 году. Ранее ретейлер прогнозировал рост этого показателя на высокие однозначные проценты. Компания также предусматривает небольшое уменьшение свободного денежного потока по сравнению с 2025 годом.

Из-за ожидания беспорядков сеть закрывала многие из своих 6 тысяч магазинов в стране, в том числе в воскресенье и понедельник. Расходы Carrefour также выросли из-за мер безопасности, среди которых привлечение частной охраны. По словам Малижа, Carrefour была среди ретейлеров, пострадавших сильнее всего, из-за широкой сети магазинов формата «у дома» в таких городах, как Париж, Лион и Марсель.

Компания сократила годовой прогноз капитальных инвестиций во Франции до 1,6 млрд евро с ранее запланированных 1,7 млрд евро. Беспорядки происходят в начале важного для ретейлеров торгового периода четвертого квартала, а Carrefour готовилась начать распродажи перед Черной пятницей в ближайшие дни.

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