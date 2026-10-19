据《卫报》援引英国《金融时报》报道，英国英格兰银行审慎监管局正在审查巴克莱银行对与私募信贷行业相关贷款的处理方式。据称，在一名银行内部人士提出担忧后，这项审查于今年早些时候启动。

对衍生品会计处理的质疑

据英国《金融时报》报道，相关问题涉及巴克莱银行如何核算用于向私募信贷公司提供贷款融资的衍生品。衍生品是价值跟踪标的资产表现的金融合约。

英国《金融时报》的消息人士称，这些合约可能被归入了错误的投资组合，因此其风险水平看起来低于实际水平。这可能意味着该银行没有持有足够资本来覆盖潜在损失，也可能提高了其盈利能力。据该报报道，巴克莱银行通过衍生品积累了数十亿美元的私募信贷贷款敞口。

银行和市场反应

巴克莱银行表示，其严肃对待在其经营市场中的监管义务，但不对与监管机构的互动发表评论。英格兰银行拒绝置评。

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巴克莱银行股价周一下跌3.5%，为富时100指数成分股中第二大跌幅。该银行将于周四公布最新财务业绩。

私募信贷风险

私募信贷公司使用投资者资金而非客户资金或存款向企业放贷，受到的监管较少。批评人士和监管机构担心，该行业贷款标准放松的后果可能会破坏与其联系日益紧密的传统银行的稳定。

巴克莱银行与摩根大通一样，是美国汽车公司Tricolor倒闭后遭受损失的银行之一。2月，抵押贷款机构Market Financial Solutions在欺诈指控背景下倒闭后，该银行还遭受了2.28亿英镑的损失。

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