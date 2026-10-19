В Великобритании Управление пруденциального регулирования Банка Англии, по сообщению The Guardian со ссылкой на Financial Times, рассматривает обращение Barclays с займами, связанными с сектором частного кредитования. Проверку якобы начали ранее в этом году после того, как обеспокоенность выразил инсайдер банка.

Вопросы к учёту деривативов

По данным Financial Times, вопросы касаются того, как Barclays учитывал деривативы, использованные для финансирования займов компаниям частного кредитования. Деривативы — это финансовые контракты, стоимость которых отслеживает показатели базового актива.

Источники FT утверждают, что эти контракты могли быть отнесены к неправильному портфелю, из-за чего уровень их риска выглядел ниже, чем был на самом деле. Это могло означать, что банк не удерживал достаточно капитала для покрытия потенциальных убытков, а также могло повысить его прибыльность. По информации издания, Barclays накопил через деривативы экспозицию на миллиарды долларов в займах частного кредитования.

Реакция банка и рынка

Barclays заявил, что серьёзно относится к регуляторным обязательствам на рынках своего присутствия, но не комментирует взаимодействие с регуляторами. Банк Англии отказался от комментариев.

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Акции Barclays в понедельник снизились на 3,5%, что стало вторым по величине падением среди компаний индекса FTSE 100. Банк должен опубликовать последние финансовые результаты в четверг.

Риски частного кредитования

Компании частного кредитования используют средства инвесторов для выдачи займов бизнесу, а не средства клиентов или депозиты, и подлежат меньшему регулированию. Критики и регуляторы опасаются, что последствия ослабления стандартов кредитования в этом секторе могут дестабилизировать традиционные банки, которые всё теснее взаимодействуют с ним.

Barclays был среди банков, понёсших убытки после краха американской автомобильной компании Tricolor, вместе с JP Morgan. Банк также понёс убытки в размере 228 млн фунтов стерлингов после краха ипотечного кредитора Market Financial Solutions в феврале на фоне обвинений в мошенничестве.

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