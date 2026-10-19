W Wielkiej Brytanii Urząd Regulacji Ostrożnościowej Banku Anglii, według The Guardian, powołującego się na Financial Times, bada sposób, w jaki Barclays postępował z pożyczkami powiązanymi z sektorem kredytów prywatnych. Kontrolę rzekomo rozpoczęto wcześniej w tym roku po tym, jak obawy zgłosił informator z banku.

Pytania dotyczące księgowania instrumentów pochodnych

Według Financial Times pytania dotyczą sposobu, w jaki Barclays księgował instrumenty pochodne wykorzystywane do finansowania pożyczek dla firm z sektora kredytów prywatnych. Instrumenty pochodne to kontrakty finansowe, których wartość odzwierciedla wyniki aktywa bazowego.

Źródła FT twierdzą, że kontrakty te mogły zostać przypisane do niewłaściwego portfela, przez co ich poziom ryzyka wyglądał na niższy, niż był w rzeczywistości. Mogło to oznaczać, że bank nie utrzymywał wystarczającego kapitału na pokrycie potencjalnych strat, a także mogło zwiększyć jego rentowność. Według publikacji Barclays zgromadził poprzez instrumenty pochodne ekspozycję wartą miliardy dolarów w pożyczkach prywatnych.

Reakcja banku i rynku

Barclays oświadczył, że poważnie traktuje swoje obowiązki regulacyjne na rynkach, na których działa, ale nie komentuje kontaktów z regulatorami. Bank Anglii odmówił komentarza.

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Akcje Barclays spadły w poniedziałek o 3,5%, co było drugim największym spadkiem wśród spółek z indeksu FTSE 100. Bank ma opublikować najnowsze wyniki finansowe w czwartek.

Ryzyka związane z kredytami prywatnymi

Firmy udzielające kredytów prywatnych wykorzystują środki inwestorów do pożyczania pieniędzy przedsiębiorstwom, a nie środki klientów ani depozyty, i podlegają mniejszym regulacjom. Krytycy i regulatorzy obawiają się, że skutki osłabienia standardów kredytowych w tym sektorze mogą zdestabilizować tradycyjne banki, które coraz ściślej z nim współpracują.

Barclays był, wraz z JP Morgan, wśród banków, które poniosły straty po upadku amerykańskiej firmy motoryzacyjnej Tricolor. Bank poniósł również straty w wysokości 228 mln funtów po upadku kredytodawcy hipotecznego Market Financial Solutions w lutym, w związku z oskarżeniami o oszustwo.

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